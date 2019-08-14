UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile sahibini bulacak. İstanbul böylece 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası'nın ardından UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü kupasına da ev sahipliği yapmış olacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek

TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat 4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

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