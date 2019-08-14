UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile sahibini bulacak. İstanbul böylece 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası'nın ardından UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü kupasına da ev sahipliği yapmış olacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek. TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Bein Sports Haber D-Smart'a nasıl eklenir?

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın. (TürkSat’dan istediğiniz kanalın bilgilerini bulabilirsiniz, Tüm uydu kanalların frekans ve diğer bilgileri )

(TiviBu kanallarını ekleyebilmek için Modulation System değerini DVBS2 yapın 22.06.2015 Yeni Yazı – D-Smart’dan TiviBu Spor kanallarını izlemek).

(7/24 TV veya HTSpor kanalını ekleyebilmek için aşağıdaki fotoda gözüken “Arama Türü” bölümünü Şifresiz+Şifreli Yapın 11.10.2015 Yeni Yazı – 7/24 TV D-Smart’da Nasıl İzlenir )

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlamasını yapmanız tavsiye edilir.

Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın.Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.

Bu şekilde işaretlediğiniz kanallar, yukarıda belirttiğim gibi kumandanın üzerinde FAVORİ yazan tuşa bastığınızda karşınızda olacaktır.

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat 4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports Haber frekans ayarları

beIN SPORTS HABER spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle', ‘Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı' kısmında ‘Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon' kısmını ‘Horizontal Yatay' olarak seçin. ‘Sembol' kısmına ‘30000' sayısını girdikten sonra ‘FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.