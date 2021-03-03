beIN SPORTS, Fenerbahçe krizinde son dakika

beIN, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye fikri mülkiyet ihlali gerekçesiyle dava açarak ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Mahkeme, geçtiğimiz cuma günü Türk beIN SPORTS'un lehine karar vererek Fenerbahçe'den, beIN markasını manipüle etmeyi bırakmasını ve tahrif edilmiş logoyu oyuncuların giydiği ürünlerde ve saha reklam alanlarında kullanmaktan vazgeçmesini istedi.

Fenerbahçe, Pazar günkü Trabzonspor maçında mahkeme kararına uydu.

Tarihinde 19 Türkiye şampiyonluğu bulunan sarı lacivertliler, başkan Ali Koç'un liderliğinde, beIN'e karşı giderek sertleşen bir mücadele yürütüyordu.

Fenerbahçe, beIN'i, VAR'ı manipüle etmekle suçladı. Kulüp ayrıca beIN'in Fenerbahçe aleyhine olan görüntüleri özellikle seçip yayınladığını iddia etti. beIN ise bu iddiaları kesinlikle reddetti.

Fenerbahçe’nin protesto kampanyası, bazı etkinliklere beIN'i akredite etmemeyi ve tişörtlerde, eşofmanlarda ve saha reklamlarında "beFAIR" sloganını kullanmayı içeriyordu.

beIN, mahkemenin kendi lehlerine karar verdiğini teyit etti ancak konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Dünya yıldızı Mesut Özil'in de aralarında bulunduğu Fenerbahçe oyuncuları, 'beFAIR' markasını taşıyan eşofmanlarla ısınıyordu. Ocak ayında Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile anlaşan Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte Türkiye’nin üç büyük kulübünden birisi konumunda. Her iki kulüp de mevcut sezonda Süper Lig puan sıramalasında Fenerbahçe'nin üstünde bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 700 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor. Koç'un bu yıl düzenlenecek seçimde Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday olması bekleniyor.

beIN şu anda Süper Lig'e yayın hakları için yılda 370 milyon dolar ödüyor. Ancak ülkenin en popüler kulüplerinden biriyle yaşanan anlaşmazlığın beIN'i, önümüzdeki aylarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022 sonrası döneme ilişkin düzenleyeceği naklen yayın ihalesine teklif verip vermemeyi sorgulamaya başlattığı anlaşılıyor.

Cuma günkü kararın ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ile hafta sonu oynadığı karşılaşmada 'beFAIR' logolu ürünleri kullanmayı bıraktı.