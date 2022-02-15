Linkte yer alan tanıtım filmi, (https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1493533044195614725) umut, ilham ve odaklanma gibi sporun doğasında yer alan duygulara, dünya yıldızı Beckham ile birlikte dikkat çekiyor.

Ünlü süper yıldız, 20 yılı aşkın furbol kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, Paris Saint-Germain ve İngiltere milli takımında forma giydi. Manchester United'ın Premier Lig, FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 3 kupayla tamamladığı 1999 yılında takımın önemli bir parçasıydı.

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