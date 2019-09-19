Bediha Gün, 18 saniye kala madalyayı kaptırdı

Dünya Şampiyonası’nı dün kadın güreş müsabakalarıyla devam etti.

Madalya umudumuz olan 76 kilodaki Yasemin Adar ile 57 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, turnuvaya erken veda etti.

Bronz madalya şansı yakalayan 55 kilodaki Bediha Gün ise, Moğol rakibi Bat Ochir karşısında, müsabakanın bitimine 18 saniye kala bronz madalyayı kaptırdı. İlk 3 dakikayı 6-3 geride kapatan milli güreşçimiz ikinci yarıda skoru 9-6’ya taşısa da bunu koruyamadı ve 12-9 yenilerek kürsünün dışında kaldı.

Bugün mindere Cansu Aksoy (62), Buse Tosun (68), Süleyman Atlı (57), S.Kılıçsallayan (65) çıkacak.







