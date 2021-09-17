TBESF’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen organizasyon, Marina Yat Limanı’nda yapılıyor.

Kadınlar, erkekler ve gençler kategorilerinde organize edilen şampiyonaya, 5 kentten 12 sporcu katılıyor. Tekneleriyle Akdeniz’in mavi sularına açılan yelkenciler, organizasyonda derece elde etmek için ter döküyor.

Kentte 5 gün sürecek şampiyonada, 3 kategoride de en iyi dereceyi elde edecek sporcular, İtalya’nın Palermo kentinde 2-9 Ekim’de yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanacak. (AA)