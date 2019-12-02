Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altındağ Spor Salonu’ndaki şampiyonaya 32 kulüpten 121 sporcu katıldı.
Organizasyonun son gününde yapılan takım yarışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya da takip etti.
Şampiyona, 10 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle tamamlandı.
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle
- Ferdi erkekler:
Klas 1-2
1- Nuri Şirin
2- Fehmi Onur
3- Cem Karapire
Klas 3
1- Yusuf Zaladin
2- Mikail Aydın
3- Abdullah Tekin ve Ramazan Sincar
Klas 4
1- Abdullah Öztürk
2- Nesim Turan
3- Mehmet Doğru ve Süleyman Vural
Klas 5
1- Ali Öztürk
2- Hamza Çalışkan
3- Yusuf Turgut ve Ahmet Nihat Yıldırım
Klas 6
1- Arslan Karataş
2- Metin Akyüz
3- Bektaş Aykaç ve Kubilay Mengüç
Klas 7
1- Murathan Sayınalp
2- Adem Çetin
3- Uğurcan Kulik ve Arif Arslantürk
Klas 8
1- Mustafa Özdemir
2- Kerim Kerimoğlu
3- İsmail Akşun ve İrfan Güz
Klas 9
1- Hamza Deniz Onat
2- Kerim Özay
3- Yusuf Tunahan Küçük ve Adem Tuncer
Klas 10
1- Aydın Demirkol
2- Anıl Arar
3- Mehmet Selçuk Özer ve İsa Eren
- Ferdi Kadınlar
Klas 2-3
1- Hatice Duman
2- Rezban Çakır
3- Sinem Çağlayan ve Saliha Yılmaz
Klas 4
1- İrem Oluk
2- Gökçe İrem Gündüz
3- Merve Sefa Özsoy
Klas 5
1- Rümeysa Cesur
2- Kübra Dedeoğlu
3- İrem Dürüst ve Rahime Nur Gedik
Klas 6-7
1- Kübra Korkut
2- Aycan Taş
3- Ecrin Vidin
Klas 9
1- Neslihan Kavas
2- Ayşe Uğurlu
3- Ceyhan Yılmaz
Klas 10
1- Merve Cansu Demir
2- Hilal Türkan
3- Ebru Can ve Fatmanur Kızıldağ
- Erkekler takım
Klas 1-3
1- Duran Gökkaya-Emre Meydan-Yusuf Zaladin
2- Mikail Aydın-Ramazan Sincar
3- Abdullah Tekin-Berat İnce
Klas 4-5
1- Ali Öztürk-Hamza Çalışkan-Nesim Turan
2- Süleyman Vural-Abdullah Öztürk-Hakan Er
3- Ali Özkan-Alperen Samur-Fehmi Doğan
Klas 6-8
1- Mustafa Özdemir-Uğurcan Kulik-Yüksel Karaman
2- Alpaslan Buğra-Arif Aslantürk
3- Adem Çetin-İsa Uçankuş
Klas 9-10
1- Anıl Arar-Hamza Deniz Onat
2- Ayhan Uysal-Kerim Özay
3- Yusuf Gökay-Fuat Tekin - Kadınlar takım
Klas 1-5
1- İrem Oluk-Merve Sefa Özsu-Ayşegül Özdemir
2- Sinem Çağlayan-İrem Dürüst-Keziban Çakır
3- Kübra Dedeoğlu-Rümeysa Cesur-Elif Gelgeç
Klas 6-10
1- Merve Cansu Demir-Elifsu Güney
2- Ebru Çan-Fatmanur Kızıldağ
3- Ayşe Uğurlu-Ceylan Yılmaz
AA