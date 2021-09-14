Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo’da ilkleri başardı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engelli milli sporcuların 2016 Rio Pralimpik Oyunları’nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını hatırlattı.

"Rio’ya hazırlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi yoktu." diyen Uztürk, Tokyo Paralimpik Oyunları’nın Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlendiğine işaret etti.

Uztürk, dolayısıyla Tokyo 2020 yolunda, uzun bir süre spor tesislerinden uzak kalan sporcuların hem motive olmalarını sağlamak hem de hazırlıklarını tam anlamıyla sürdürebilmeleri açından büyük uğraşlar verildiğini vurguladı.

İnsan sağlığının her şeyden çok daha önemli olduğunun altını çizen Uztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süre spor tesislerinden yararlanamayan çocuklarımız, daha sonra bakanlığımızın da girişimleriyle özellikle bireysel branşlarda yavaş yavaş spor salonlarında çalışmalarına başladı. Basketbol liglerimizi kapalı bir otelde, seyirci almadan ardı ardına oynanan müsabakalarla gerçekleştirdik ve basketbol takımımızı oyunlara hazırlamaya çalıştık. Netice olarak, Tokyo’da 10 branşta 57 sporcu ülkemizi temsil etti. Bu, TBESF’nin almış olduğu en yüksek kota sayısı oldu. Tokyo’da 10 madalya kazandık. Madalya sayısı açısından da bizim için bir rekor gerçekleşti. 5 branşta madalya çıkardık, bu da bizim açımızdan ilk defa gerçekleşen bir başarı oldu. Dolayısıyla madalya sayısı, branş çeşitliliği ve kota alan sporcuların sayısal fazlalığı açısından bizim adımıza önemli bir organizasyondu."

Uztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na 3 yıl kaldığına dikkati çekerek, "Bütün milli takımlarımızın Paris 2024 hazırlıklarına süratle başlayacağız. 10 madalya sayısını bizim çok daha fazla sayılara ulaştırmamız lazım. Branşlarımızı biraz daha çeşitlendirebiliriz. Bu mümkün. Dolayısıyla TBESF olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tarihe not düşülecek ise 10 farklı branşta 57 sporcunun yarıştığı, 10 madalya kazanılan bir organizasyon olarak tarihe geçti. Gerçekten alabileceğimiz çok daha madalya vardı. En azından 3-4 madalyayı kaybettiğimizi düşünüyorum ama bu bir yarışma, büyük bir organizasyon. Herkes aynı amaçla oraya geliyor. Dolayısıyla önümüze bakmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdullah Öztürk örnek bir sporcu"

TBESF Başkanı Uztürk, üst üste ikinci kez paralimik oyunları şampiyonu olan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk’ün de önemli başarıya imza attığını dile getirdi.

Abdullah Öztürk’ün örnek bir sporcu olduğunu belirten Uztürk, "Birçok insanın örnek alması gereken bir sporcumuz. Abdullah, ikinci kez paralimpik oyunlarında altın madalya kazandı. Üçüncü kez de dördüncü kez de kazanacaktır. Sağlıklı olduğu müddetçe bu başarılara imza atacağına kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü Abdullah’ın kazanmaya odaklı bir anlayışı, sistemi var." diye konuştu.

Ailelere çağrı

Uztürk, ailelere engelli çocuklarını evlerde tutmamaları çağrısında bulunarak, "Bu başarılar bizim daha fazla sporcu adayı bulmamıza kaynak teşkil edecek. Annelerin, babaların engelli çocuklarını evde tutmamalarını her zaman söylüyorum. Ellerinden tutup herhangi bir spor tesisine götürürlerse onların yapabileceği spor dallarını o ilde bulmak mutlaka mümkün. Spor kulüplerimiz, gençlik spor teşkilatlarımız var. Özellikle spor kulüplerimiz bu sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan kuruluşlar. Esas teşekkürü de onlara göndermek lazım." şeklinde görüş belirtti.