Üniversite öğrencilerine ülkesini ve okullarını temsil etme imkanı veren dünyanın ilk üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta dünya finali heyecanı başlıyor. 50’den fazla ülkeden 25 binden fazla öğrenci arasından sıyrılarak adını dünya finaline yazdıran 12 takım, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da karşılaşacak. 12 ülkenin temsilcileri, dünya şampiyonu olmak için Madrid’de offline düzenlenen dev finalde kıyasıya mücadele verecek.

‘Bedel Ödeyenler’ Madrid’de Türkiye’yi temsil edecek

İspanya ve ABD ulusal şampiyonları ile beraber, Anubis (Mısır), Bedel Ödeyenler (Türkiye), BTR (Kanada), Mamas Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Odin e Amigos (Brezilya), Platoon (Beyaz Rusya), PXL Esports (Belçika), Project S (Portekiz), VAC Kimchi (Güney Kore) takımları Madrid’de düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Türkiye kazananı ‘Bedel Ödeyenler’, Knockout turunda muhteşem bir performans ortaya koymuş; Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya temsilcilerini eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Dünya finalinde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, hem 20 bin Euro’luk ödülün sahibi olurken hem de VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma fırsatını da elde edecek. Red Bull Campus Clutch’ta ülkemizi temsil edecek ‘Bedel Ödeyenler’ takımının karşılaşmaları https://www.twitch.tv/redbulltr kanalından canlı yayınlanacak.

Üniversite öğrencilerine özel ilk VALORANT turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer’ların ilgi odağı olan VALORANT’ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.