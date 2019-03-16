Bedavaya gidiyor! İşte Gökhan Töre'nin yeni adresi
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yerli operasyonu başladı. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Töre'yi bedavaya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cim Bom, ayrıca Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü transfer etmek istiyor.
Ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet takviyesi yapan Galatasaray'ın kontenjanı doldu. Sarı kırmızılı kulüp sezon sonunda yerli transferine ağırlık verecek.
Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç listede yer alıyor. Deniz'i Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.
Yine Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre de yazın boşa çıkacak. Bonservisi elinde olacak Töre, bedavaya gelebilir.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi arayışlarını sürdürüyor.
Kaynak: Sabah