BCL Amerika’nın İlk Şampiyonu Quimsa

Arjantin takımı Quimsa, bu sonuçla BCL Amerika’nın ilk şampiyonu olurken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa 2021’e de katılım hakkı kazandı. Daha önce, İspanya’nın San Pablo Burgos takımı BCL’nin 2020 şampiyonu olarak, 2021 yılının Şubat ayında düzenlenecek olan Kıtalararası Kupa 2021’e katılma hakkı kazanmıştı.

BCL Amerika Eylül 2019’da tanıtılmış ve Amerika kıtasından 12 takımın katılımıyla 2019 Ekim’de start almıştı. BCL Amerika, bu süreçte DIRECTV ve DAZN gibi önemli yayıncılarla stratejik ortaklıklar imzaladığını da duyurmuştu.



