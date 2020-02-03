BCAA Nedir?

Kas toparlanması ve güçlenmesinde önemli rol oynayan BCAA, kaslarda bulunan proteinlerin 3'te 1'ini oluşturur. Kaslarının gelişmesini isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken bileşendir. BCAA, genelde somon balığı, yumurta ve kırmızı etin içerisinde bulunur. Ayrıca protein içeren gıdaların içerisinde vardır.

BCAA Önemi?

Spora başlarken insanlar, daha iyi gelişim göstermenin önemini kavrayabilirler. Her sporcu belli dönemeçlerden sonra kendine has, atletik vücut yapısını oluşturmak ister. Sporcular, bu konuda ilgili olduklarında, protein, amino asit ve kreatinin değerinin farkında olurlar. Amino asit olan BCAA bunların hiçbirinden farklı değildir. BCAA, takviye gıdalar almak sporcular için gelişimde önemli kaktı sağlar. Bilinçli tüketimde, kişi istediği vücut kas gelişimine ulaşabilir.

BCAA Ne Zaman İçilir?

BCAA'ları antrenman yapmadan önce ve antrenmanı tamamladıktan sonra almak önemlidir. Yorgunluğun giderilmesinde önemli kaktı sağlayacaktır. Antrenman öncesi öğünlerde ve sonrasındaki öğünde BCAA alınabilir. BCAA'ların alımıyla birlikte kaslardaki kortizon seviyelerini düşürür. Kortizon kaslara zarar veren yapıdadır.

Yine kaslardaki BCAA miktarının telafi edilmesi adına önemlidir. BCAA sadece öğünlerle birlikte değil, spor yapıldığı esnada kullanılabilir. Fakat spor esnasında BCAA'lar ile birlikte yemek yemek gerekecektir. Buda sporcular için önerilmez. BCAA'nın öğünlerle beraber tüketilmesi daha doğru olabilir.

Antrenman Öncesi BCAA Tüketimi

Antrenmandan önce karbonhidrat tüketilmemesi, sporcular için soru işareti anlamına gelir. Spora başlamadan önce karbonhidrat tüketimi elbette gereklidir. BCAA tüketimi için antrenman öncesi planlama yapılmalıdır. Antrenmandan en 2 saat öncesinden BCAA tüketmek doğru olabilir. Önerilen, antrenmandan 3 saat öncesinde BCAA tüketmek ve spora başlamaktır. Antrenmandan önce önerilen BCAA miktarları 5-10 gram denilebilir.

Antrenman Sonrasında BCAA Tüketimi

Özellikle kasların onarılması için çok önemlidir. Kasların spor sonrasında, kortizona maruz kaldığını belirtmek gerekiyor. Bunun yanında aşırı yıpranmalar ve çeşitli güçsüzlükler, kaslarda çözülmelere neden olabilir. Mükemmel kas görünümü ve gücü için BCAA antrenman sonrasında tüketilebilir. Yorgunluğun minimum seviyeye düşmesine yardım eder. Yıpranan kas liflerinin iyileşmesine katkı sağlar. Antrenman sonrası tüketilmesi tavsiye edilen BCAA miktarı, 5-10 gram arasındadır.

BCAA Kullanımı Önemli Mi?

Kas yapmak isteyen sporcunun, protein sentezleme oranının protein yıkımı oranlarından daha fazla olması gerekir. Tersi durum yaşandığında kaslarda kayıplar yaşanmaya başlar. Oranların eşit olması halinde muhtemelen kas kütleleri aynı seviyede kalacaktır. Kalori alımı azaltılıp, egzersizler artırılmaya başlandığı zaman vücut katabolik durumuna geçecektir. Vücudun yağlarını harcamanın yanında, enerji kaynağı olan proteinleri de hızlıca tüketmeye başlar.

Bunun sonucu muhtemelen yaşanılacak kas kaybı demektir. Egzersiz yapmak, enerji verimliliğini artırır. Buda vücut için zayıflama, güçsüzleşme manasına gelir. Kas kütlelerinde kayıplar yaşamak istemeyenler, BCAA kullanarak, bunu telafi edebilirler. O yüzden kullanımının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Sağlığın korunması adına, sınırlar aşılmamalıdır.

BCAA Kullanımı?

BCAA takviye alımları, kas kütlelerinin geliştirilmesinin yanı sıra, kuvvetin ölçülebilir derecede artmasını sağlayacaktır. Egzersiz öncesinde ve sonrasında almak, hem gelişimi sağlar, hem yaşanılacak yorgunlukların giderilmesine yardımcı olur. Vücudun BCAA'ları üretmediğini belirtmek gerekir. Bu yüzden BCAA içeren besinlere yönelmek doğru olur.

Yani kısacası yağ yağmak etkisi olan BCAA'lar kas kütlesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için önemlidir. Somon balığı, yumurta ve kırmızı et tüketiminin planlı şekilde yapılması bu açıdan sporcu için önemlidir.



