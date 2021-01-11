BBC Sports, Rocket League şampiyonasını yayınlayacak

Rocket League, 2020'deki Avrupa Bahar Serisi yayınının ardından, 2021'in ilk espor turnuvası için BBC Sport'un internet sitesi ve uygulama platformlarının yanı sıra BBC iPlayer'a geri döndü. Geçtiğimiz sene şampiyonanın sonbahar serisini de yayınlayan BBC, RLCS X Winter Split Avrupa Bölge # 3'ü yayınlayacak. Yayınlar 9-10 Ocak'ta saat 15: 30'da olacak.

Ayrıca, Londra merkezli medya şirketi, yarışmanın 16 ve 17 Ocak tarihlerinde başka yayınlarının da paylaşılacağını açıkladı.

Europe Regional #3 kapsamında yarışacak takımlar arasında David Beckham’ın espor organizasyonu Guild Esports’un yanı sıra Wolves eSports ve FC Barcelona’nın espor kolundan Rocket Legue takımı da katılıyor.

BBC’nin yayınladığı ve yayınlayacağı tek espor etkinliği RocketLeague’inkiyle sınırlı değil. Medya şirketi, CS: GO BLAST Premier Global Final'i bu ayın sonlarında BBC iPlayer'da yayınlayacağını da duyurmuştu.

Hürriyet