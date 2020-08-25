Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'yı transfer etmişti. BB Erzurumspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni transferi Ekvadorlu stoperin yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Testin Ekvador'da yapıldığı da belirtildi.