Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "İstanbulspor oyun pratiği çok iyi olan bir takım. Orta sahada kalabalık olmak istedik. İstanbulspor düşündüğümüz gibi baskılı başladı. Kısa paslarla, kenara uzun paslarla baskıyı kırmaya çalıştık. Bunu bir şekilde başardık. İlk yarının sonunda skor avantajını aldık. İkinci yarı dengeli oynamaya çalıştık. Son bölümde baskı yiyecektik. Defansı 3’ledik. Yan toplarda doğru durduk. İstanbulspor gibi bir deplasmanda 3 puanla almak oldukça takım adına olumlu. Taraftarlar için, takım için, gelecek çok için mutluyum. İnşallah bu oyunumuzu geliştirerek hedeflediğimiz Süper Lig ’e dönmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA