BB Erzurumspor, Ricardo Gomes'i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, golcüsünü buldu. Mavi-Beyazlı ekip, 1991 doğumlu tecrübeli golcü Ricardo Gomes'i transfer ettiğini duyurdu

30 Eylül 2020, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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BB Erzurumspor, Ricardo Gomes'i transfer etti

Golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, Ricardo Gomes ile anlaştı. 1991 doğumlu forvetin transferi sosyal medya hesabından bir video ile paylaşıldı



Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Ricardo Gomes, 2013-16 yılları arasında Vitória Guimaraes'te oynadıktan sonra çıkışını 2016-18'de forma giydiği Nacional'de gerçekleştirdi. Nacional formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde gol kralı olan Ricardo Gomes, 2018-19'da Sırp ekibi Partizan'a transfer oldu ve bu ekipte de 36 maçta 20 gol atarak başarılı performansını sürdürdü.

Ağustos 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a transfer olan Ricardo Gomes, 2020 yılında ise kiralık olarak Al-Ittihad Kalba SC'de oynadı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 12 maçta oynayan ve 4 gole imza atan 28 yaşındaki golcü, 1.80 boyunda.

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