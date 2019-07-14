BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı

B.B. Erzurumspor’un küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi tek taraflı fesh olan Obertan’a birçok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen futbolcu tercihini yine BB Erzurumspor’dan yana kullandı. Başkan Hüseyin Üneş’in çabalarıyla tekrar mavi-beyazlı formayı giyecek olan Obertan sözleşme imzalamak için Erzurum’a geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan Obertan mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1’de gol kaydetmişti.

İHA