Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer'le anlaştı. Erzurumspor'un 1997-1998 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan Bilazer, son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapıyordu.

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve 2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim, transfere teknik direktör ile başladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri dün İstanbul'daki bir otelde, teknik adam ve takımın geleceğiyle ilgili karar almak üzere toplandı. Mavi beyazlı yönetim, bugün de süren toplantıda takımın başına Muzaffer Bilazer'i getirmeye karar verdi.

Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Dal, iki gün süren toplantıdan sonra yönetimin Muzaffer Bilazer'le anlaştığını belirtti. Dal, Bilazer'le sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.

MUZAFFER BİLAZER TANIDIK BİR İSİM

B.B. Erzurumspor'un anlaşmaya vardığı Muzaffer Bilazer, tanıdık bir isim. Bilazer, 1997-1999 sezonunda o zamanki adıyla 2'nci Lig A kategorisinde şampiyon olan Erzurumspor kadrosunda yer aldı. Muzaffer Bilazer, 1999-2000 sezonunda da mavi-beyazlı formayı giydikten sonra Denizlispor'a transfer oldu. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Trabzonspor, Kayserispor ve Karabükspor'da yardımcı antrenörlüğünü yapan Bilazer, Genç Milli Takım'da da görev aldı. Muzaffer Bilazer son olarak Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe'nin yardımcılığını yapıyordu.



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