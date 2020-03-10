BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-3

TFF 1’inci Lig'in 27’nci haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

4’üncü dakikada gelişen Karagümrük atağında Sobiech’in şutunda kaleci Sehic topu yakaladı.

7’nci dakikada Hamroun’un soldan ortasında müsait durumdaki Ömer Şişmanoğu topa dokunamadı.

18'inci dakikada Hamroun’un sol kanattan ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu’nun kafa şutunda top üstten auta gitti.

44’üncü dakikada Hamroun yine soldan ortaladı, Ömer Şişmanoğlu, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Hakemin 2 dakika uzattığı maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Darri’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Torres'in topla buluştuğu sırada araya giren Hasan Hatipoğlu, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

52’nci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko, sağ kanattan cezaalanına girdi. İçeri ortaladığı top defansa çarparak yine Sissoko’nun önüne düştü. Bu kez vurmayı deneyen mavi beyazlı futbolcunun şutunda top kaleci Aykut Özer’de kaldı.

71’inci dakikada oyuna yeni giren Emrah’ın sert şutu üst direkten geri döndü.

72’nci dakikada Torres, mavi beyazlı defansı geçerek kaleci Sehic’le karşı karşıya kaldı. Torres’in vuruşunda top yandan auta gitti.

78’inci dakikada sol kanattan ilerleyen Bülent, ceza alanında Sobiech’e pas çıkardı. Bu futbolcunun ayak içi şutunda top ağlara gitti: 1-1.

81’inci dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Darri, topu ağlara gönderdi: 1-2.

83’üncü dakikada Fatih Karagümrük kontra atağında Sobiech, topu ağlara gönderdi: 1-3.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca, 90 dakika konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Baran Eraslan (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (x) - Aykut Demir (x), Mücahit (x), Obertan (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (x), Jasmin Scuk (x), Hasan Ayaroğlu (x) (Dk. 57 Osman Çelik (x), Hamroun (xx), Ömer Şişmanoğlu (xx) (Dk. 66 Emrah x), Sissoko (xx) (Dk. 80 Pote x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Gözer (xxx) - Attamah (xxx), Zeki (xxx), Sobiechi (xxx), Ndao (xx) (Dk. 46 Darri xxx), Fatih (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 87 Engin x), Yalçın (x) (Dk. 23 Barış xxx), Erik (xxx), Torres (xxx), Bülent (xxx)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Darri (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Aykut Demir, Obertan (BB Erzurumspor) - Torres, Darri (Fatih Karagümrük)

GOLLER: Dk. 44 Ömer Şişmanoğlu (BB Erzurumspor) - Dk. 78 - Dk. 83 Sobiech, Dk. 81 Darri (Fatih Karagümrük)