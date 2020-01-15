Türkiye Kupası’nda Son 16 heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Bu zorlu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda BŞB Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta önemli eksikler göze çarpıyor. Siyah-beyazlılarda Atiba, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül rotasyon amaçlı kadroya alınmazken hazırlık kampında sakatlanan Adem Ljajic de İstanbul’da kaldı. Bir diğer sakat Lens de Erzurum’a götürülmeyen oyunculardan biri.

İlk turda Bursaspor’u eleyen BŞB Erzurumspor ise hafta sonu deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı lig maçına odaklanmış durumda. Teknik direktör Erkan Sözeri de hedeflerinin lig olduğunu söylerken yine de Beşiktaş’ı geçmek istediklerini belirtti. Öte yandan kamp yaptıkları Antalya’dan Erzurum’a dönen Dadaşlarda bazı futbolcular iklim değişikliği nedeniyle soğuk algınlığına yakalandı. Bu isimlerin maça yetişmesi bekleniyor. Yeni transfer Sissoko da büyük ihtimalle forma giyebilecek. Ev sahibinde en önemli eksik kırmızı kart cezalısı Aykut Demir.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Beşiktaş’ın ligde çıktığı son 5 maçın 4’ü karşılıklı golle tamamlandı.

- BŞB Erzurumspor’un ligdeki son 5 maçının 4’ünde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

- İki ekip arasında geçen sezon oynanan 2 maç da karşılıklı golle tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen BŞB Erzurumspor – Beşiktaş karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’E GÖRE BEŞİKTAŞ…

Erkan Sözeri yönetimindeki Erzurumspor, kolları sıvadı ve bir kez daha Süper Lig’e yükselmek için önemli adımlar atıyor. Ligde an itibariyle 2. sıradalar. Özellikle iç saha maçlarında bir hayli etkililer. Beşiktaş ara dönüşünde ligde ilk maçını iç sahada lider Sivas’la oynayacak. Erzurum’da rotasyonlu bir Beşiktaş izlememiz muhtemel. Erzurum’un soğuk iklimi ve iç saha faktörü de Erzurum’un lehine. Mavi Beyazlılar, güçlü rakiplerine karşı ilk maçta kaybetmezler.