BB Erzurumspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Pazar günü saat 17.00’de Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek olan maça sayılı günler kaldı. Hafta sonu oynanacak karşılaşma için dadaşlar çalışmalarında tempo artırdı. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışmaları yaptı. Taktik çalışmaları ile hazırlıklarına hız kazandıran mavi beyazlı ekip, beşli gruplara ayrılarak tek pas top kapma çalışması yaptıktan sonra ise çift kale maç oynadı.

Son olarak futbolcular antrenman programına esneme hareketleri yaparak son verdi.

Çağrı Korkmaz / ERZURUM (İHA)