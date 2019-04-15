BB Erzurumspor – Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BB Erzurumspor – Akhisarspor Spor Toto Süper Lig maçı bugün yapılacak. BB Erzurumspor’ un ev sahipliğinde oynanılacak, BB Erzurumspor alt sıralardan kurtulmak için rakibini eli boş göndermek istiyor Akhisarspor ise 17. Sıradaki yerini halen korumakta. Peki, BB Erzurumspor – Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
BB Erzurumspor – Akhisarspor Spor Toto Süper Lig maçını Kazım Karabekir Stadyumunda gerçekleştirecekler. BB Erzurumspor çıktığı 27 maçta 4 galibiyet 10 beraberlik 13 mağlubiyet ile evine dönerken Akhisarspor çıktığı 27 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 15 mağlubiyet ile 17. Sırada yerini koruyor.
BB Erzurumspor – Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugün Kazım Karabekir Stadyumunda Suat Arslanboğa’ nın yöneticeği maç saat 20:00’da başlayacak ve maç yayını beIN SPORTS HD 1’den yapılacak.
BB Erzurumspor – Akhisarspor Muhtemel 11’i
BB Erzurumspor: I. Sehic, Auremir, E. Korkmaz, L. Gör, L. Schwechlen, I. Akdag, J. Scuk, E. Bassan, T. Antalyali, Ö. Hurmaci, G. Sunu
Akhisarspor: F. Ozturk, A. Vrsajevic, C. Osmanpasa, M. Yumlu, K. Keles, Serginho, A. Sissoko, A. Regattin, Josué, H. Barbosa, Y. Seleznyov