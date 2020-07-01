BB Erzurumspor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

Adana Demirspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yenmeyi başardı ve Süper Lig 'e yükselme yolunda önemli galip aldı. Adana Demirspor böylece son dört haftada dört galibiyet alırken puanını 54 yapıp ikinci sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise 53 puanla 3.sırada kaldı.

Maçın ilk yarısında Hamroun'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi BB Erzurumspor karşısında Adana Demirspor ikinci yarıda Sinan Kurt ve Volkan Şen'in golleri ile galibiyete uzanmayı başardı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 1-0 kazanan Adana Demirspor böylece olası bir ikili averaj hesabında da üstünlük kurmuş oldu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)





Maçtan dakikalar

7'nci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Erkan Zengin'in şutunda Sehic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Hamroun, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un yanından ağlara gitti. 1-0

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta BB. Erzurumspor'dan Hamroun, ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.

27'nci dakikada Okan'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Ajas Aosman kaleci Sehiç'le karşı karşıya kaldığı anda defans son anda topu kornere gönderdi.

34'üncü dakikada Volkan Şen'in sert şutunda Sehic topu yumrukladı. Bir anda topu önünde bulan Erkan Zengin'in dokunduğu topu mavi-beyazlıların defansı kornere gönderdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada ceza alanına yaklaşan Sinan sert vurdu, kaleci Sehic topu son anda uzanarak parmaklarıyla kornere çeldi.

55'inci dakikada sol kanattan Volkan'ın ortasında Sinan, sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.

60'ıncı dakikada Volkan Şen, BB. Erzurumspor defansını geçerek sert vurdu, yan direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

66'ncı dakikada Aykut, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Kurtuluş son anda parmaklarıyla kornere gönderdi.

Duraklamalar sebebiyle hakem Ali Palabıyık'ın 7 dakika uzattığı maçın 90 dakikası konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.