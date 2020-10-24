BB Adana Basketbol-Samsun Canik Belediye maç sonucu: 96-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Samsun Canik Belediye’yi 96-47 yendi.

24 Ekim 2020, Cumartesi 23:01 Son Güncelleme:
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BB Adana Basketbol-Samsun Canik Belediye maç sonucu: 96-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Samsun Canik Belediye’yi 96-47 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Mehmet Şahin, Tunçtan Durmuşcan, Batuhan Kümükoğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 17, Ezgi Manlacı 11, Meskonyte 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Wallace 10, Raushan Gültekin, Ladin Özel 10, Öykü Taşkın 6, Gülfer Tokatlı 2, İlknur Yıldızhan 12

Samsun Canik Belediye: Dilan Çalış 6, Madden 25, Fatma Dilara Azaklı 8, Neslihan Demir 5, Kayra Güler Sağlam 3, Nurgül Ersoy, Nazli Çalişkan, Zeynep Sude Kara, Semanur Ersoy, Elif Korkut

1. Periyot: 20-10

Devre: 38-15

3. Periyot: 66-29

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