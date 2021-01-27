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BB Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 54-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 84-54 yendi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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BB Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 54-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 84-54 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Halil Baldemir, Ahmet Kemal Digilli, İsmail Binbir

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 8, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, İlknur Yıldızhan 12, Ladin Özel 2, Güneş Köksal

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Mitchell 19, Naile Çırak 10, Cannon 21, Baric 10, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk 2, Nihan Demirkol, Sera Özelçi 2, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Nuran Tutsak, Dubljevic 9

1. Periyot: 14-20

Devre: 30-44

3. Periyot: 42-69

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