Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızımızı, bayramda artırırken oluşabilecek sindirim problemlerinden korunmak adına, dikkat edilmesi gereken noktalar var. Uzun süreli açlık ve iki öğüne düşen beslenme düzeninden çıkıp, normal beslenme düzenine geçerken öncelikle; aşırı yemekten kaçınmalıyız. Bayram sabahı bizleri karşılayan envai çeşit kahvaltı sofraları ve günün devamında tatlılara; sindirim sistemimizi ve kan şekerimizi olumsuz etkilememesi adına daha özenli yaklaşmalıyız.

Bayramda nelere dikkat etmeliyiz?

Herkesin özlediği kahvaltı sofralarında; bir anda yemeğe yüklenmemek, besinleri iyi çiğnemek, yavaş yemek hazımsızlık yaşamanın önüne geçecektir. Peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık gibi söğüş sebzelerden oluşan bir kahvaltı tok ve zinde hissettirecektir. Günün devamında, tatlı yiyebilmek için kahvaltınızda şekerli gıdalar (reçel, bal, pekmez) tercih etmemeye özen gösterin.

Bu önerilere dikkat!

Bayramda ve bayram sonrasında beslenirken, öğünlerinizin lif içeriğine dikkat edin. Yiyeceklerinizi seçerken, kabızlık sorunu yaşamamak adına; sebze yemekleri, kuru baklagiller, meyveleri dengeli bir şekilde ekleyin. Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar bayramı daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Yiyeceğiniz çikolataların yerine; kuru meyveleri, yanında fındık, badem ve ceviz alarak tüketmeye etmeye özen gösterin. Gün içerisindeki su tüketiminiz ve hareketiniz de, bayramı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır. Yaz aylarına giriş yaptığımız Ramazan ayı ve bayram günlerinde, su kaybını önlemek adına her gün en az 2.5 lt su tüketmeliyiz.

Bu detoks ile ortalama 2 kilo verin!

Bayramdan itibaren, eski düzeninize dönerek 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde bir düzen oturtup, metabolizma hızınızı tekrar artırmaya yönelmelisiniz. Eğer ki Ramazan ayını fazla kilolarınız ile tamamlamışsanız, sizler için metabolik hızı artırmaya yardımcı olacak bir detoks programı uygulayabilirsiniz.

İşte bayramda veya bayramdan hemen sonra, üç gün boyunca uygulayabileceğiniz ve ortalama 2 kg’dan kurtulabileceğiniz o program:

SABAH;

• 4 Yemek kaşığı kadar yoğurt

• 2 Yemek kaşığı kadar yulaf

• 1 Dilim ananas veya 10 adet çilek

• 1 Çay kaşığı toz tarçın ve çörek otu

KUŞLUK;

• 1 Fincan beyaz çay

• 10 Adet fındık veya 10 adet çiğ badem

ÖĞLE;

• 120 Gr kadar et / tavuk / 4 adet köfte / 200 gr kadar taze balık ızgara / fırında / haşlama

• Mevsim salata ( nar ekşisi ve mısır yok)

• 1 Bardak maden suyu

ARA ÖĞÜN;

• 1 Bardak sade kefir

• 10 Tane çiğ badem

AKŞAM;

• 1 Büyük kase detoks çorba (tarifi aşağıda)

• 1 Kase yoğurt

• Bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok) (zeytin yağı / avakado yağı / hindistan cevizi yağı kullanılabilir)

GECE;

1 Bardak ılık suya 2 yemek kaşığı kadar organik elma sirkesi koyun ve için.

Artı olarak; gün içerisinde 2 fincan yeşil çay ve 3 lt su tüketimine özen gösterin.

*Detoks Çorba Tarifi:

2 adet kabak + 2 dişi sarımsak + 1 adet kuru soğan + 1 adet havuç + 1 adet domates + 2 yemek kaşığı yeşil mercimek + maydanoz + dereotu + az tuz: 2 bardak su ile pişirilmeli. Arzuya göre blenderdan çekilerek tanesiz olarak tüketilebilir. Bu çorba kimyon-karabiber ile tatlandırılabilir.



