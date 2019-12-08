Bayram Toysal: Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum

TFF 1. Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Boluspor’u 3-0 yenen Hatayspor’un teknik direktörü Bayram Toysal, mutlu olduklarını söyledi. Toysal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maça çıktıklarını ifade etti.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Toysal, şunları kaydetti:

"İlk yarı 1-0’dan sonra net 2 pozisyonumuz var. Gole çevirsek belki ilk yarı maç kırılacaktı. İkinci yarı yine istekli ve arzulu oyun, değişiklikler tam yerinde... Hızlı oyun neticesinde 3-0’lık net bir skor aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koyuyorlar, çok müthiş mücadele ediyorlar. Taraftarlarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Onların gücünü ve desteğini hissettiğimiz an bu takımın neler yapabileceğini şu ana kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Camiamız için 3 puan hayırlı, uğurlu olsun."