Bayram Toysal: İkinci yarıda yüzde yüz pozisyonlarımız vardı

TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor’u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, maça temkinli başlamalarına rağmen erken bir golü kalelerinde gördüklerini söyledi.

İlk yarının son dakikalarında buldukları golün kendilerini ikinci yarıya dengeli başlayıp skoru lehine çevirme hesaplarına ittiğini vurgulayan Toysal, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda yüzde yüz pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendirsek farklı konuşabilirdik. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol üç puanı kaybetmemize neden oldu. Hatta puan alamamamıza neden oldu da diyebiliriz. Bu tarz deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Buradan alacağımız puanların bizi ikinci yarıda iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorduk. Pozitif, kendine inanan ve güvenen adımlarla ikinci yarıda yolumuza devam edeceğiz."