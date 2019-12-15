Bayram Toysal: Galip gelmek bizi mutlu etti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, “Maçtan önce zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Hem fiziki şartların hem de Keçiörengücü’nün güç olarak farkındaydık. İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti. Lider olarak gelmiştik. Bu maçta alacağımız galibiyetin bizi iyi yerlere taşınacağını biliyorduk. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyon açısından ikinci yarıda ise fiziki açıdan iyiydik. Son dakikada gelen bir galibiyet. Keçiörengücü’ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi mücadele ediyorlar. Oyunun güzel olanını yapmaya çalıyorlar. Biz de aynı şekilde kendi oyunumuzu oynadık ve başarılı olduk. Bundan sonraki süreci iyi geçirip ilk yarıyı lider olarak kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA