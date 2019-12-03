Bayram Toysal: Emeğimizin karşılığını aldık

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, çok zor bir karşılaşma oynayacaklarını hafta başından beri bildiklerini dile getirdi.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un çok ciddi maçları kazandığını aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"İçeride oynadıkları 6 maç sonunda burada onları yenmek çok kolay olmadı. Özellikle maçın son 5-10 dakikası biraz baskı yedik gibi görünse de tecrübemizle o baskıları kıracak reaksiyonları gösterdik, neticesinde üç puanı aldık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Hafta başından beri planlamamızda bu maçta üç puan almamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı yaptık. Özen gösterdik, şükürler olsun emeğimizin karşılığını bugün aldık. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."