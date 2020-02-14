Bayram Toysal: Akhisarspor maçı ile yeniden çıkış yakalayacağız

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, yarın evinde 6'ncı sıradaki Akhisarspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik direktör Toysal, ligin ikinci yarısı ile birlikte takım içerisinde yaşanan salgın nedeniyle son maçlarda eksik kaldıklarını, buna rağmen son dört maçta aldıkları 3 beraberlik ve 1 galibiyetin çok kötü olmadığını söyledi. Toysal, Akhisar maçı ile yeniden bir çıkış yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Dame Diop ve Hamza Gür kadroda yer almazken, hasta olan Mirkan Aydın'ın durumu ise henüz netleşmedi.

DHA