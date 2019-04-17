Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar da Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan başlangıcı tarihi gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Ramazan Bayramı'na dair tüm detaylar haberimizde...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Hicri takvimde Ramazan Ayı’nın ardından ise gelen Şevval Ayı’nın ilk 3 günü ise Ramazan Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki; 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 4 Haziran günü başlayacak.

Ramazan Bayramı birinci gün: 4 Haziran Salı

Ramazan Bayramı ikinci gün: 5 Haziran Çarşamba

Ramazan Bayrımı üçüncü gün: 6 Haziran Perşembe

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

Bayram Tatili 9 gün olacak mı?

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil talebimiz var. Bunun da erken açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

Turizm sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Bülbüloğlu, sezonun iyi geçmesini umduklarını, Marmaris'in kaynak pazarlarının İngiltere başta olmak üzere, Hollanda, Rusya, Almanya ve İskandinav ülkeleri olduğunu söyledi.

'İSPANYA VE YUNANİSTAN İNDİRİME GİTTİ'

Bülbüloğlu, otel rezervasyonlarında yavaşlamanın yaşandığını dile getirirken, "Geçtiğimiz yıllara göre İspanya'nın satışları iyi gitmeyince ciddi fiyat indirimine yöneldi. Yunanistan da aynı şekilde indirim yaptı. İspanya ve Yunanistan indirime gitti. İspanya ve Yunanistan'a yönelme olunca Türkiye satışları biraz daha yavaşladı. Ben inanıyorum ki bu satışlarımız önümüzdeki günlerde tekrar hızlanacak ve artacak." diye konuştu.

Bölgelerinde beş yıldızlı 22 tesis olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimizi daha iyi nasıl icra ederiz, dış pazarda kendimizi nasıl daha iyi tanıtırız. Beş yıldızlı otellerin vereceği kararlar arkasındaki diğer yıldızlı otelleri ve apartları da etkiliyor. Beş yıldızlı otellerin müşteri profili de değişirse Marmaris esnafının da kazancının değiştiğini görebiliyoruz. Dört yıldızlı, apartlar ve yerel yöneticilerimizle de ayrı ayrı toplantılarımız devam edecek."

'RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TALEBİMİZ VAR'

Bülbüloğlu, hükümete seslenerek, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması çağrısında bulundu.

Bayram tatili açıklamasının erken yapılmasını istediklerine işaret eden Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"Hükümetimize sesleniyoruz. Bayram tatillerine son 10-15 günde karar veriliyordu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılma kararı bekliyoruz. Karar erken verilirse, iç pazar misafirlerimiz erken rezervasyon indiriminden faydalanır. Ramazan Bayramı'nı da en güzel şekilde geçirir diye düşündük. Bu çağrımızı tekrar ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil talebimiz var. Bunun da erken açıklanmasını bekliyoruz. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Marmaris olarak değil bütün Türkiye adına istiyoruz. Halkımız bütçesine göre tatil yapma imkanını rahat bulur."