Bayram tatili 11 gün mü? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Bayramın bu yıl hafta içi günlerine denk gelmesi ise vatandaşları ekstra meraklandırdı. İslam dinindeki Ramazan Bayramı ile birlikte ikinci bayram olan Kurban Bayramı, bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak kişilerden trafik kurallarına uymalarını, kazalara karşı dikkatli olmalarını istedi, bayramda köprülerin ücretsiz olacağını ifade etti.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor?

Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu. 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı planlarını yapmak isteyen vatandaşlar bu yılın takvimini merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilirse bayram tatili toplam 11 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz'a kadar süreceğini açıkladı.

Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?

Bayram sürecinde karayollarına ait köprülerin ücretsiz geçileceğini belirten Cumhırbaşkanı Erdoğan, ''Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak. Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.'' diye konuştu.

Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kimler kurban kesmelidir?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.