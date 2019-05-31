Bayram Şit’e son görev

Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, önceki gün 89 yaşında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit dün toprağa verildi.

Güreşçiliği döneminde büyük başarılara imza atan eski milli sporcu ve antrenör Bayram Şit’in cenaze namazı öğle vakti Karşıyaka Mezarlığı’nda kılındı. Namaza, Şit’in yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat şampiyonu güreşçiler Ahmet Ayık ve Mahmut Demir ile güreş ve spor camiasından isimler katıldı.

Cenazeye katılanlar Bayram Şit’in oğlu Kemal Şit’e taziyelerini iletti. 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları şampiyon olan Şit, 1954 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etmişti.