Ramazan Bayramı'nı bayram namazıyla karşılayacak olan milyonlarca müslüman, bu özel günde ibadetlerini arttırarak sürdürecek. Onbir ayın sultanı Ramazan ayına veda eden müslüman alemi, mübarek Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 2 Mayıs sabahı tüm illerde bayram namazı kılacak. İllere göre farklılık gösteren Ramazan Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İllere göre farklılık gösteren namaz saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konular arasında. Diyanet İşleri tarafından açıklana İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Bursa başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte il il bayram namazı vakti ve saatleri...

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı için namaza gidecek olan müslüman alemi, namaz saatlerini Google üzerinde araştırmaya başladı. Diyanet, her yıl olduğu gibi 2022 Ramazan Bayramı için de bayram namazı saatlerini duyurdu.

İstanbul bayram namazı saat kaçta?

İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak.

Ankara bayram namazı saat kaçta?

Ankara bayram namazı saat 06:20'de kılınacak.

İzmir bayram namazı saat kaçta?

İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak.

Bursa bayram namazı saat kaçta?

Bursa bayram namazı saat 06:35'te kılınacak.

Bayram namazı saatleri:

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

Erzincan: 05.54

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

Kırıkkale: 06.18

Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

Nevşehir: 06.15

Niğde: 06.16

Ordu: 05.58

Osmaniye: 06.11

Rize: 05.48

Sakarya: 06.29

Samsun: 06.04

Siirt: 05.47

Sinop: 06.08

Sivas: 06.04

Şanlıurfa: 06.00

Şırnak: 05.45

Tekirdağ: 06.40

Tokat: 06.05

Trabzon: 05.51

Tunceli: 05.55

Uşak: 06.36

Van: 05.40

Yalova: 06.33

Yozgat: 06.12

Zonguldak: 06.22

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazı kaç rekat, kılınışı nasıl?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.