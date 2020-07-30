Türkiye yarın sabah Kurban Bayramı’na uyanacak. Yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak bayram namazı sonrası kurbanlar kesilecek ve etler ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak. Bayram namazına gitmeye niyetlenen vatandaşlar, yılda iki kez kılınan bayram namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda, pandemi sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa gibi büyükşehirler de dahil olmak üzere Kurban Bayramı’nda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Bayram namazı camilerde kılınacak mı?

Camiler normal ibadetlere açıldı. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyarak camilerde ibadetlerini yerine getirebiliyor. Bayram sabahının en önemli ibadeti olan Kurban Bayramı namazını da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyarak camilerde kılabilecek.

Bayram namazı evde nasıl kılınır, kaç rekattır?

Kurban Bayramı namazı için “niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum imama” denilir.

Birinci rekat

Birinci rekatta Allahuekber diyerek namaza başlanır.

Subhaneke duası okunduktan sonra eller kaldırılarak 3 defa Allahuekber diyerek tekbir getirilir ve eller bağlanır.

İmam içinden Euzu besmele çektikten sonra sesli olarak Fatiha suresini ve zammı sure okur, cemaat ise imamı dinler.

Ardından rüku ve secdeler yapılıp ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat

İmam içinden besmele çeker Fatiha suresini ve zammı sure okur, cemaat imamı dinler.

Sonra eller kaldırılarak allahuekber diyerek 3 defa tekbir alınır.

Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan allahuekber diyerek rükuya gidilir. Secdeler yapılıp oturulur.

Sırasıyla Tahiyyat, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilir.

Namazdan sonra imam minbere çıkar, hutbe okur sonra da dua edilir.



