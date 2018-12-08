Bayram Bektaş: Göztepe için tam zamanı

3 maçtır kaybeden, deplasmanda da aylardır kazanamayan Göz Göz, Sivas'ta ayağa kalkmak istiyor. İzmir ekibinin hocası Bayram Bektaş, ''Göztepe için kazanma zamanı gelmiştir. Galibiyet içinher şeyi yapacağız” dedi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:24
- A +
Bayram Bektaş: Göztepe için tam zamanı

Göztepe, aynı puanda olduğu Sivasspor’u yenip üst sıralara bir adım yaklaşmak amacında. Sarı-Kırmızılılar, son 3 haftada aldığı mağlubiyetleri de 4 Eylül Stadı’nda unutturmak istiyor.

İzmir ekibinin hocası Bayram Bektaş, artık çıkışa geçmek zorunda olduklarını söyledi. Bektaş, “Deplasmanda sıkıntı yaşayan bir takımız. Ancak bu böyle gitmez. Göztepe için kazanma zamanı gelmiştir. Galibiyet için her şeyi yapacağız” dedi.

Göztepe, bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın sadece Trabzon’u yendi, 6’sını ise kaybetti. Göz Göz’de Reis ile Traore bugün forma giyemeyecekler.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.