Bayram Bektaş: 'Bu takımın şu an lider olması gerekiyordu'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu evinde karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Bayram Bektaş, taktik antrenmanı öncesi basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki maçı kazanıp taraftarlarımıza, camiamıza hediye etmek istiyoruz"

Manisa FK maçının hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Bektaş, "Maçlarda baskı uyguladığımız doğrudur. Ben konuştuğum zaman datalarla, verilerle konuşmak durumundayım. Bu 3 maçta son 2 senede yakalanan pozisyona göre çok daha fazla zenginlik var. Ancak atamıyoruz. Oyuna baktığımız zaman baskın oynuyoruz. Gol yollarında sıkıntı atamadığımız içindir. Son maçta rakip 10 kişiyken yediğimiz goldür. Ondan sonra kaçırdığımız goller vardı. 90 artı 7’de golü atsak şu an liderdik. 2 puan kaybettik. Bu takım kaybetmiyor, bu takım baskın oynuyor. Samsunspor bu ligde bir güçtür. Bütün rakiplerde bunu kabul ediyor. Bugünde Manisa FK maçının hazırlıkları sürüyor. Taktik idmanla bugün sürdürüyoruz. Tek mutsuzluk bu takımın şu an lider olması gerekiyordu. Önümüzdeki maçı kazanıp taraftarlarımıza, camiamıza hediye etmek istiyoruz. Şu anda Alp’in olmaması tamamen yönetimle alakalı bir karardır. Ben her oyuncuyu severim. Ali Ülgen sağ bek olduğu için belki daha fazla süre almak istediği için başka takıma kiralık gitmesi söz konusu oldu. Hasan Kılıç ise ayrılmak istediği için yönetimle konuşarak, yolları ayırdı. Bundan sonra da gideceği takımda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Orta sahaya transfer düşüncemiz yok"

Orta sahaya transfer konusunda ise, “ Transfer olarak hiç öyle bir düşüncemiz yok. Zaten oyuncumuz Cihan var. Cihan 2 yönlü oynuyor. Sarp var, Polat var, Muhammet var. Bunlar gelecekte Samsunspor’un formasını giyecek oyuncularımızdır. Onlara da süre verebileceğimiz maçlar olacaktır" şeklinde konuştu.

"Samsunspor camiasında mutsuz olan bir olmamalıdır"

Manisa maçını kazanarak bir seri yakalamak istedikleri ifade eden Bektaş, "Bugüne baktığımızda başkanımızdan tutun bütün çalışanların, tesistekilerin bu oluşumda katkıları var. Bu takımın böyle olmasında herkesi katkısı var. Her maçı kazanmak için oynuyorum. Altay maçını kazandık. Eyüp maçında oynadığım oyunla galibiyet bekliyordum. Erzurum maçında da galibiyet bekliyordum. Oynadığımız maçlarda parametrelere bakılırsa bana hiçbir takım üstünlük sağlayamadı. Ben eleştiriye açığım. Gol atamıyorum. Bu çocuklara moral vermemiz lazım. Bu çocuklar bunu hakkediyor. Yüzde 100 şampiyonuz diyorlar. Mutsuz olanın burada işi yok. Samsunspor camiasında mutsuz olan bir olmamalıdır. Bu taraftarın hiç kimsenin üzmesine hakkı yok. Özellikle bu hafta kazanarak, Manisa maçında bir seri yaparak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

