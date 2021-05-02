Bayrakta Tokyo kotası gelmedi!

Finale kalacak takımların 2020 Tokyo Olimpiyat kotası alacağı yarışlarda Türkiye, 4x400m, 4x100m ve 4x400m Karışıkta mücadele etti. Dün elemeler gerçekleşti. Açılışı Berke Akçam, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya'dan oluşan 4x400m Bayrak Takımı yaptı. Ay-Yıldızlılar serisini 3:06.05'le 4. oldu. Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan'dan oluşan 4x100m Bayrak Takımımız da serisini 39.60'la son sırada bitirdi. Kubilay Ençü, Sinan Ören, Büşra Yıldırım, Elif Polat'ın yer aldığı 4x400 karışık takımımız da serisini 3:20.98'le 4. tamamlandı. 3 takımımız da finale kalamayarak kota da alamadı. Tokyo vizesi için şansımız dünya listesinde sıralamaya kaldı.