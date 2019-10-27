Bayraklılı güreşçiler madalyaları topladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, Buca Afetevleri Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bayraklı Belediyesi güreş takımı, toplamda 124 puan alarak minikler 11-13 yaş kategorisinde İzmir ikincisi oldu. 9 takımdan 70 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Bayraklı Belediyesi sporcularından Ali Arda Kuyumcu 52 kiloda birinciliği kazandı. Sercan Kılıç, Fatih Yılmaz, İbrahim Yaman ve Samed Yüksekkaya ikinciliği, Sadrettin Yiğit Başaran, Resul Altun, Muhammed Emir Bayraktar, Furkan Bulut ise üçüncülüğü elde etti. “Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı” vizyonuyla yola çıktıklarını hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için öncelikli. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle, çocuklarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Güreşçilerimizi başarılarından dolayı yürekten kutluyorum” dedi.

İHA