BAYK Kış Trofesi’nin 5. ayak ilk gün yarışlarına rüzgar engeli

Belirli aralıklarla ölçüm yapan hakem komitesi, liman girişinde rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 45 kilometreye ulaştığını tespit etti.

Farklı illerden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla, Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenecek yarışlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için iptal edildi.

Organizasyonun 23-24 Mart’ta yapılan dördüncü etap yarışlarında dereceye girenlere ödüller verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin birinci olduğu dördüncü ayakta, IRC-A 2’de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3’te "Stormy Windy Sailing", IRC-B 1’de "Fortuna", IRC-B 2’de "Minx Hedef Yelken" ekipleri ilk sırayı aldı. Destek sınıfında ise birinciliği, "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibi kazandı.

Sporculara ödülleri BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi.

BAYK Kış Trofesi’nin 5. ayak organizasyonu, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA