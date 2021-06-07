Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, Haziran 2023'te bitecek sözleşmesine istinaden yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinden istediği sonucu alamadı. Bayern Münih ile bir anlaşma sağlayamaması durumunda Coman'ın yeni adresinin İngiltere Premier Lig olması bekleniyor.

Fransız yıldız için uzun süredir devam eden Manchester United ilgisinden bahsediliyor ki United'ın kendisine 12 milyon Euro'luk bir maaş teklifinde bulunduğu aktarılmakta.

Bild'in haberine göre ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, bu yaz Coman için bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Thomas Tuchel'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için yaklaşık olarak 60 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli öngörülüyor.