Almanya Bundesliga'da üst üste 10. kez şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, gelecek sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer etmek istiyor.

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli yıldızın yıllık 20 milton Euro'nun altında bir maaş kazandığı tahmin edilirken, Bayern Münih'in transferi bu yaz gerçekleştirmesi durumunda yüksek bir bonservis ödemesi bekleniyor.

Sözleşme görüşmeleri

Liverpool'un sözleşme görüşmelerinde Mane yerine Mohamed Salah'a ağırlık vermesinin Bayern Münih'in elini güçlendirdiği belirtilirken, Senegalli yıldızın bu durumdan rahatsız olduğu da ileri sürüldü.

Bayern Münih ile Liverpool arasında resmi görüşmelerin henüz başlamadığı aktarılırken, Alman basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Hasan Salihamidzic, Mane'nin menajeri ile temasa geçti.

Bu sezon 46 maçta forma giyen 30 yaşındaki Senegalli yıldız, 20 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.



