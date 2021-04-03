Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig’i deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Yıldız golcü Lewandowski'nin yokluğunda Bavyera ekibi, 38. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 64’e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

AA