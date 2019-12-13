Bayern Münih’ten Şampiyonlar Ligi’nde rekor

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının en iyisi Bayern Münih...
6 maçta 18 puan toplayan Alman devi, 19 gol averajıyla rekor kırdı.
Devler Ligi’nin en başarılı grup lideri olan Bayern, grupta ikinci olan Tottenham’a iki maçta 10 gol atmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının en iyisi Bayern Münih...
6 maçta 18 puan toplayan Alman devi, 19 gol averajıyla rekor kırdı.
Devler Ligi’nin en başarılı grup lideri olan Bayern, grupta ikinci olan Tottenham’a iki maçta 10 gol atmayı başardı.
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