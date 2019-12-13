Bayern Münih’ten Şampiyonlar Ligi’nde rekor

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması geride kalırken Bayern Münih, sergilediği performansla gruplara damga vurdu.

13 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Bayern Münih’ten Şampiyonlar Ligi’nde rekor

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının en iyisi Bayern Münih...

6 maçta 18 puan toplayan Alman devi, 19 gol averajıyla rekor kırdı.

Devler Ligi’nin en başarılı grup lideri olan Bayern, grupta ikinci olan Tottenham’a iki maçta 10 gol atmayı başardı. 

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