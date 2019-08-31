Yıldızlar topluluğu Bayern Münih, Bundesliga’nın 3. haftasında Allianz Arena’da Mainz 05’i konuk etti.
Mainz 05’in 6. dakikada Jean-Paul Boetius’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies’in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 7’ye yükseltirken, Mainz 05’in puanı bulunmuyor.