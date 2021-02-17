2020 yılında tüm kupaları kazanan Bayern Münih’in kadrosunda Jamal Musiala adında genç bir yıldız adayı bulunuyor… Babası Nijerya asıllı İngiliz, annesi Alman olan Musiala, Stuttgart kentinde dünyaya geldi ve 7 yaşında annesiyle İngiltere’ye gitti. 2011 yılında Chelsea alt yapısına giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019’da Maviler’den ayrıldı ve Alman devi Bayern’e transfer oldu. Bu süreçte İngiltere adına U15 ve U16’da toplamda 12 maça çıktıktan sonra Almanlar’ın U16’sında da 2 kez forma giydi. Kendisini İngiltere’ye daha yakın hissettiği konuşulan genç futbolcu, U17’de yeniden İngilizler adına sahaya çıktı ve U21 tercihini de yine Ada ülkesinden yana kullandı. A Milli Takım seçimi merak konusu olan Musiala’yı elinden kaçırmamak için Bayern, Liverpool ve Manchester United da hedefindeki oyuncusu için şimdiden gaza bastı.

Kulüp tarihine geçti…

2022’de bitecek sözleşmesinden haftalık 6 bin Euro kazanan Musiala, 20 Haziran 2020’de 3-2 kazanılan Freiburg maçında 17 yıl 115 günle kulüp tarihinde Bundesliga’da oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti. 18 Eylül 2020’de 8-0’lık Schalke galibiyetinde gol atarak, 17 yıl 205 günle Bayern tarihinin gol atan en genç ismi oldu. 26 Şubat’ta 18. yaş gününü kutlayacak bu yetenekli futbolcuya Kırmızı-Beyazlılar, 5 yıllık bir sözleşme sunacak ve haftalığı da yaklaşık 18 kat artarak 110 bin Euro’ya çıkacak. Musiala, bu sezon takımı adına toplamda 3’ü Şampiyonlar Ligi, 15’i lig olmak üzere 22 maça çıktı, rakip fileleri de 3 kez (ligde) havalandırdı. (1 Euro=8.4 TL)



