Bayern Münih başkanı Herbert Hainer, Dortmund forması giyen Haaland'ı transfer etmek istedikleri yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Sportbuzzer'da yer alan habere göre Haaland ile ilgilenip ilgilenmedikleri konusunda açıklamalarda bulunan Herbert Hainer, Haaland ile ilgilenmediklerini, Bayern Münih'te her sezon benzeri olmayan goller atan ve dünya futboluna damga vuran Robert Lewandowski'nin olduğunu dile getirdi.







