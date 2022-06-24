Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Manchester United'ın yıldzı futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla ilgilendikleri yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Hasan Salihamidzic, Cristiano Ronaldo hakkındaki söylentiler ve Bayern Münih'in transfer için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorulara, "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu. Ancak, ortalıkta dolaşan söylenti, bununla hiçbir ilgisi olmayan bir söylenti." sözleri ile cevap vererek haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lewandowski yerine Cristiano Ronaldo

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Robert Lewandowski'nin olası ayrılığı sonrası Cristiano Ronaldo'ya yönelebileceği iddiaları gündeme gelmişti.



