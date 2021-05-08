Bundesliga'da sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 6-0 yendi. Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, bugün attığı 3 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 39’a çıkardı ve Almanya’nın efsane golcülerinden Gerd Müller’in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga’da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekoruna çok yaklaştı. Gerd Müller, 40 golü 1971-1972 sezonunda kaydetmişti.

Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig’in bugün deplasmanda Borussia Dortmund’a 3-2 yenilmesinin ardından matematiksel olarak üst üste 9’uncu ve toplamda 31’inci şampiyonluğunu garantilemişti.

Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 74’e yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 46 puanla 7’nci sırada yer aldı.